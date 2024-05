la Repubblica – Condò: “Conte-Napoli? Senza Europa è una situazione perfetta”

Il giornalista di Paolo Condò, ha commentato l’approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli:

“Gasperini fa benissimo a rimanere per provare a volare ancora più in alto, ed è corretta anche la contromossa di De Laurentiis di stringere con Antonio Conte. Dopo una stagione da incubo è necessario ripartire con un tecnico di forte credibilità e fortissima personalità, uno che al caso sappia imporsi a tutti, presidente compreso. Il Napoli gli ha apparecchiato la situazione preferita, una stagione senza impegni europei: Conte ha vinto così il primo scudetto con la Juve e la Premier col Chelsea, mentre il titolo con l’Inter è venuto dopo un’eliminazione totale dalle coppe a dicembre. Detto questo, l’ultimo turno è parso un giro a ciapanò, col Torino esangue di Bergamo e il Napoli che ha provato a superare il Lecce soltanto in uno scorcio di ripresa”.

