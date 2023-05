Napoli, fissato nuovo incontro tra De Laurentiis e Giuntoli

Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli dovrebbero presto incontrarsi per cercare un accordo relativo al contratto del Direttore sportivo. A riportare la notizia ci ha pensato Nicolò Schira attraverso il suo account ufficiale Twitter.

Ecco le sue parole:

“E’ atteso nei prossimi giorni un incontro tra Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis per cercare di raggiungere un accordo per la risoluzione del contratto.”

Expected a meeting in the next days between Cristiano #Giuntoli and Aurelio #DeLaurentiis to try to reach an agreement for the termination of the contract. #transfers #Napoli

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 23, 2023