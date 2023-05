Gasperini-Napoli, il tecnico è disponibili ma c’è una condizione

L’attuale tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini sarebbe disposto a sedere sulla panchina del Napoli, tuttavia ci sarebbe una condizione.

Il giornalista ed espero di mercato Ciro Venerato ha parlato dell’intenzione di Gian Piero Gasperini: il tecnico avrebbe dato disponibilità per la panchina del Napoli. Tuttavia ci sarebbe un dettaglio da non sottovalutare: Gasperini non sarebbe disposto ad aspettare a lungo la controparte.

Di seguito le parole di Ciro Venerato ai microfoni di “1 Football Club”, trasmissione in onda su “1 Station Radio”

“Tra i tecnici contattati Gasperini è quello che ha manifestato disponibilità massima per la proposta avanzata dal club. Se volesse, dunque, il club potrebbe già garantirsi con immediata certezza il futuro in panchina. Con Gian Piero sussiste un principio d’accordo. Va detto che il Napoli ragiona su più profili. L’allenatore bergamasco ha però riferito di non essere disposto ad attendere troppo, soprattutto di non voler partecipare a casting. Non escludo delle riflessioni legate al modulo e, in particolare, al malcontento della piazza verso Gasperini.”

