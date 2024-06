Buongiorno al Napoli, due azzurri potrebbero andare al Torino

Secondo il giornalista Nicolò Schira ci sarebbe l’ok del Napoli per Alessandro Buongiorno mentre due azzurri potrebbero andare al Torino.

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli” ed ha parlato dell’arrivo di Alessandro Buongiorno. Schira è infatti intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” ed ha parlato anche di due giocatori azzurri che probabilmente andranno al Torino come contropartite tecniche.

Di seguito le sue parole:

“Ostigard o Natan potrebbero accasarsi al Torino come contropartite tecniche per Alessandro Buongiorno o anche come trattative a sè stanti. L’addio di Djidji e quello di Lovato fanno capire che serviranno diversi difensori al Torino e uno tra i due azzurri potrebbe tornare utile al neo tecnico Paolo Vanoli. Conte vuole fortemente Buongiorno e l’attrattiva è aumentata grazie a questo allenatore. La storia di Conte ci dice che è un allenatore che lotta sempre per vincere. Il difensore era stato cercato anche in passato ed era più tiepido, ora con Conte ha dato l’ok al progetto Napoli.”

