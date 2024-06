Napoli ancora su Leoni, potrebbe restare in prestito alla Sampdoria

Il Napoli continua a pensare al giovane difensore Giovanni Leoni, che ha da pochissimo rinnovato il proprio accordo con la Sampdoria.

È notizia di pochi giorni fa il rinnovo di Giovanni Leoni con la Sampdoria fino al 2027; tuttavia il Napoli sarebbe ancora su di lui.

Di seguito quanto si legge su Tuttosport:

“Sul golden boy blucerchiato Leoni, difensore classe 2006 riscattato dal Padova poche settimane fa sta provando a tornare con forza il Napoli, spingendo per la chiusura dell’operazione già in estate ma col giocatore che resterebbe in prestito un altro anno a Genova per crescere e farsi valorizzare da Pirlo. La Samp ha però bisogno di monetizzare al meglio per poi muoversi sul mercato in entrata e la concorrenza di Torino, Inter, Juventus, Monaco e Tottenham può scatenare un’asta. Se prima per Leoni sarebbero potuti bastare anche 4 milioni, ora la cifra può salire a 5/6 milioni. Coi blucerchiati che prendono tempo confidando in un ulteriore rialzo.”