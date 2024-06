Lukaku conteso tra Napoli e Milan: le ultime sulla situazione

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha riportato le ultime su Romelu Lukaku, attualmente conteso tra Milan e Napoli.

Milan e Napoli sarebbero entrambe interessate all’attaccante Romelu Lukaku.

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, ha riportato le ultime in merito alla vicenda attraverso Sky Sport:

“Il Napoli non può fare l’operazione se non vende prima Osimhen, ma bisogna capire quanto tempo ci vuole per cedere il nigeriano perché il mercato della Premier ancora non deve partire. Lukaku andrebbe volentieri da Conte ma il Milan ha il fattore tempo dalla sua e un ottimo rapporto con il Chelsea, che però non apre al prestito. Magari apre ad uno sconto rispetto ai 44mln, magari scende a 30mln, ma Lukaku deve anche abbassare il suo standard di ingaggio come quando è andato all’Inter e alla Roma. Se Lukaku vuole aspettare la fine dell’Europeo è chiaro che torna in campo seriamente il Napoli, ma il Milan fa sul serio.”

