Nel Napoli si è rotto qualcosa, oltre a Petagna farà qualcosa in attacco

Palmieri: se il Var gli ha detto che era rigore, Giua ha violato il protocollo non andando al monitor, ma non ne abbiamo la certezza

A Radio Marte, nel corso di “Si Gonfia la Rete”, sono intervenuti alcuni opinionisti per parlare del rigore non concesso al Napoli contro il Lecce dall’arbitro Giua, sul futuro di Gattuso e di altro.

Tancredi Palmeri, giornalista

“Giua ieri ha preso una decisione inconcepibile. Non sapevo e non potevo credere che Giua avesse arbitrato anche Juve-Genoa e invece è proprio così. In quel match, il Var poteva anche non chiedere all’arbitro di andare al monitor, ieri invece avrebbe potuto. Se il Var gli ha detto che era rigore, Giua ha violato il protocollo non andando al monitor, ma non ne abbiamo la certezza. Milik può anche accentuare il tuffo, ma ciò non giustifica Giua perché il contatto c’è.

Credo ancora che la Juventus vincerà lo Scudetto perché ha ancora tutti gli scontri diretti in casa, ma è avvincente questo campionato”.

Aniello Aliberti, ex presidente della Salernitana

“Conosco molto bene Gattuso, lo portai alla Salernitana, ma ci metto la firma sul suo futuro da allenatore. Il giocatore Rino non sta a me descriverlo perché tutti lo conoscono ed il suo valore lo ha dimostrato negli anni sul campo. Da allenatore invece, ha iniziato in sordina, ma piano piano si sta imponendo. Al Milan l’anno scorso con quella squadra, ha fatto una bella impresa, a Napoli si è calato in una posizione poco felice e uscire da questa situazione che si è ingarbugliata con l’ammutinamento non è semplice. Gli allenatori possono modificare ed aggiustare qualcosa, ma sono sempre i calciatori che fanno la squadra e Gattuso più che correggere la mente non può fare. Ho sentito Gattuso all’inizio della sua avventura a Napoli, mi ha promesso una cena, ma mi ha chiesto un po’ di tempo perché prima deve sistemare la situazione a Napoli. Rino è uno carico di suo, è un uomo di calcio e quando sposa una causa ci mette tanta buona volontà e cuore. Ha voglia di allenare e fare bene, di produrre e non si sottrae mai, i tifosi possono esserne certi. Rino è un uomo serio ed un grande professionista.

Nel Napoli si è rotto qualcosa, è evidente, e non sta a me dire come o quando è successo, ma ciò che è importante adesso è portare a termine il campionato nel miglior modo possibile anche per evitare un deprezzamento del valore e degli ingaggi degli stessi calciatori. Poi, a fine campionato è meglio salutarsi e cambiare strada. Questo calcio mi piace vederlo solo nei 90 minuti, ma non lo amo. Vedo giocatori capricciosi, valori di cartellini spropositati. Napoli è una piazza bellissima e dà tanta soddisfazione e l’affluenza dei tifosi non scontata nella gara di ieri lo attesta. Questo calcio però bisogna darglielo nella maniera giusta e al tifoso non si può togliere l’ambizione di sognare ed essere già ad ottobre senza obiettivi è inaccettabile”.

Paolo Dondarini, ex arbitro

“Il campo è la parte più bella dell’attività di un arbitro. Poi, il punto dolente è ciò che accade prima e dopo! Gli arbitri possono innamorarsi delle proprie convinzioni perché una persona deve essere dotata di una forte autostima per svolgere questa attività. Questo poi, può portare all’esasperazione del concetto e un arbitro può convincersi di essere infallibile. Avrei voluto il Var: andare in campo adesso con la giusta tecnica e maturità è molto più semplice perché un errore può essere corretto e ai miei tempi non capitava. Non credo che Abisso ieri abbia chiamato Giua, o comunque questa è la mia interpretazione altrimenti non so perché l’arbitro non sia andato al Var. Basterebbe mettere una postilla accanto al protocollo e dare la possibilità alla società di chiedere all’arbitro di andare al Var. Voglio salutare pubblicamente Gattuso: nutro grande stima per lui”.

Angelo Taglieri, giornalista

“Il Napoli oltre a Petagna farà qualcosa in attacco perché i numeri di Milik sono di tutto rispetto, ma in certe occasioni servirebbe un attaccante diverso e il Napoli si guarderà attorno a fine stagione. Bisognerà capire anche cosa sarà di Mertens: si lavora per il rinnovo, ma la trattativa è aperta e va avanti. La mia sensazione, è che alla fine Mertens rinnoverà perché entrambe le parti lo vogliono.

Gattuso ha un contratto a scadenza e non metterei la mano sul fuoco circa il suo futuro sulla panchina azzurra l’anno prossimo. Spalletti è libero e può mettere pressione a Gattuso”

