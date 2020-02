Giuntoli a Sky: “L’arbitro poteva andare a rivedere l’azione. E’ inaccettabile!”

Al termine di Napoli-Lecce, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Cristiano Giuntoli, Direttore Sportivo del Napoli.

Ecco quanto dichiarato dal dirigente e prontamente riportato dalla nostra redazione: “In campo si è visto nettamente il tocco. L’arbitro ha evidenziato solo il fatto che Milik abbia accentuato la caduta, ma poteva andare a rivedere l’azione e questo è inaccettabile. Nel calcio si può vincere, perdere e pareggiare, ma a livello societario non possiamo accettare che una arbitro non vada a vedere il VAR. Il nostro intervento come società mira al fatto che si debba fare chiarezza sull’utilizzo del VAR. Obiettivo? Dobbiamo solo ripartire e l’abbiamo fatto. Il mio intervento in questa sede si limita solo al VAR. E’ un’annata di rincorsa e dobbiamo ripartire dalle cose giuste che abbiamo fatto, e sono tante!”

