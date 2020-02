Gattuso a SKY: “Manca la cattiveria”. Sul VAR: “Non costa nulla andare a rivedere”

Il tecnico azzurro a fine partita

Nel corso delle interviste a fine partita , il tecnico azzurro ha parlato ai microfoni di SKY. Ecco le sue dichiarazioni:

I gol si possono sbagliare, squadra fragile oggi eravamo sempre in ritardo. Abbio dato la possibilità di salire, se andate a vedere il secondo gol ci sono 8 giocatori dietro la linea della palla senza veemenza senza palla coperta, in questo momento non riusciamo ad avere cattiveria. Troppa passività. Delle volte ci metto anche del mio, quando vuoi vincere le partite cominci a fare qualcosa di diverso, metti un giocatore in più a livello offensivo però oggi ci manca la cattiveria. Certe volte non si può far palleggiare e non andare con veemenza con organizzazione, abbiamo visto che anche se aspettiamo gli avversari dopo non riusciamo a fare pressione sugli avversari.

Adesso bisogna lavorare sulla compattezza, sulla voglia di non far andare a crossare, sulla voglia di non farci saltare. Penso che al momento manca questo, i primi trenta minuti abbiamo avuto 5/6 palle gol. Però non è che alla prima pressione che non ti viene bene cominci a perdere tutte le sicurezze e in questo momento questa squadra ha proprio questo problema qua. Perde subito tutte le sue sicurezze e va in paura. Posso capire che prendiamo gol in campo aperto, però troppe volte c’è passività stiamo là e andiamo in posizione ma non c’è cattiveria, il problema è questo qua, puoi anche aspettare ma poi bisogna lavorare di reparto e questi è mancato. Dispiace per i tifosi, oggi c’era molto entusiasmo e ci siamo dati un’altra mazzata. In otto contro due non puoi mai prendere gol. Però noi li prendiamo. Abbiamo giocatori importanti con capacità tecniche, noi dobbiamo migliorare sulle letture. Se c’è il Var bisogna andare a rivedere, non costa nulla.

