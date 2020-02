Falco a SKY: “Vittoria importantissima”

Ecco le dichiarazioni a caldo

Sono tre punti importantissimi che ci permettono di allungare un po sulla zona calda, però sapevamo già che potevamo far bene. Col Torino ci sono stati segnali di ripresa, la squadra oggi è venuta qui attenta contro un grande Napoli, oggi la vittoria è meritata. Noi ci sacrifichiamo tutti davanti specialmente quando incontriamo le grandi squadre che ti mettono che ci mettono in condiozione di difendere di più, siamo contenti della prestazione. Credo che l’apporto dei tifosi non è mai mancato, sono sempre numerosi anche fuori casa, è anche merito loro che ci sostengono. Sapevamo che avevamo qualità, abbiamo un concetto di gioco già dallo scorso anno e con il mister cerchiamo di portarlo avanti.

