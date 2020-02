Napoli-Lecce, 2-3: disastro al San Paolo

Nei primi 20 minuti di gioco in campo c’è solo una squadra: il Napoli di Gattuso. Gli azzurri comandano il gioco e sfiorano il vantaggio in un paio di occasioni, prima con Milik e poi con Zielinski che spreca malamente.

Il Lecce però piano piano prende campo e finisce addirittura con l’andare in vantaggio. Tiro di Barak, respinta timida di Ospina e gol di Lapadula che fa 1-0. Gli azzurri non riescono a reagire e la prima frazione di gioco si conclude con gli ospiti in vantaggio.

Ad inizio secondo tempo gli uomini di Gattuso attaccano con una grinta diversa e riescono a trovare il gol del pareggio. Buona azione di Insigne, palla in mezzo di Mertens e rete di Milik. Il Napoli sembra esserci, ma il Lecce non è d’accordo e torna subito all’attacco. La fase difensiva del Napoli, a tratti imbarazzante, fa il resto.

Prima cross di Falco e gol di Lapadula poi una magia di Mancosu su punizione abbattono letteralmente gli azzurri. Non basta il 2-3 di Callejon a pochi minuti dalla fine, al San Paolo vince il Lecce.

Una squadra timorosa e senza grossi spunti perde per 1-3 in casa contro il Lecce. Per chi pensava che il Napoli fosse guarito, forse è il caso di tornare a chiamare il medico.