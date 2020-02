Zoff: ”Il Napoli contro il Lecce non può esimersi dal vincere. Meret? Mi piace”

A “Donne nel pallone” speciale San Domingo, trasmissione radiofonica in onda su Radio Onda Music, condotta da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese, è intervenuto Dino Zoff, Campione del Mondo ad Espana ’82 ed ex allenatore di Juventus e Lazio

Queste le parole di Zoff:

SU SARRI

”Sarri alla Juventus e le polemiche dell’ ultimo periodo? Le considerazioni sulla Juventus lasciano il tempo che trovano, mi riferisco all’avvento di Sarri. Con la rosa che la contraddistingue, la squadra sta facendo ciò che deve, sia in campionato che in Europa. Sta ottenendo i risultati che, logicamente, ci si aspetta che ottenga. Tutte le chiacchiere mi sembrano davvero fuori luogo”

ZOFF SUL DUALISMO TRA PORTIERI

”Il dualismo tra i portieri. Esiste un nuovo modo di esserlo? Non è cambiato nulla per quanto riguarda i portieri. Lo giocare bene con i piedi è secondario, ciò che si chiede ad un portiere è che abbia una presa salda. L’importante, secondo me, è che un portiere non rischi, poi, che sappia usare i piedi è senza dubbio un di più, ma sono altre le priorità. Un passaggio a rischio lo può fare o, lo deve fare, un centrocampista, un attaccante, non di certo un portiere. Credo che si scelga chi far giocare soprattutto in base alla condizione fisica e alle potenzialità, oppure, semplicemente, scegli di far giocare chi reputi più forte. Se poi hai due portieri di uguale valore, puoi magari alternarli, ma non credo si valuti in base ad altre considerazioni”

SU MERET

“Mi piace, è un giovane interessante. Certamente avrà la possibilità di mettersi in mostra e fare ottime cose”

SU NAPOLI – LECCE

Napoli-Lecce? Il Napoli non può esimersi dal vincere. Ha iniziato un certo recupero e credo che continui a portarlo avanti. Se succedesse il contrario, si tornerebbe indietro, ma non credo che ciò possa accadere” Conclude Zoff.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Allan, un posto da titolare da riconquistare guardando al suo futuro!

Fedele su Gattuso:”Basta proclami! Gli abbracci dei giocatori? Me ne frego”

Gattuso avverte gli azzurri, nessuna distrazione

Finalmente Ghoulam, vicino il rientro dell’algerino

Domani torna Ospina, Meret non recupera dal fastidio al fianco

Calciomercato – Lozano puo’ lasciare Napoli a giugno

Napoli-Lecce, il San Paolo tornerà a riempirsi

“Tanti auguri al Vice-Presidente”, Edo oggi compie gli anni

Fedele:”Gattuso ottimo lavoro, in caso di Champions il contrtto va rinnovato”

Inter-Napoli – In dubbio la presenza di Handanovic in Coppa Italia

Lex arbitro Boggi querelato dall’AIA: “Contenuti falsi e lesivi”

Sky, Ugolini: “Grande serenità a Castel Volturno. Formazione anti-Lecce: ballottaggio Milik-Mertens…”

FOTO – La protesta di Gennaro Montuori: in diretta con le ‘manette’

Elmas, l’ag: “Aveva bisogno di questo gol! Sa dove vuole arrivare…”

Napoli, la Juventus ha chiesto informazioni su Mertens

Napoli, trasferta vietata per la sfida di Coppa Italia contro l’Inter

CONTENUTI EXTRA

CORONAVIRUS, MORTO UN CITTADINO AMERICANO A WUHAN

Treno deragliato: indagati cinque operai

Coronavirus, vittime salgono a 722

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche tra le quali: Tuttomercatoweb.com; TuttoJuve.com; Calciomercato.com; fondatore e Direttore Editoriale presso EuropaCalcio.it; fondatore e Direttore Editoriale presso CasaNapoli.Net See author's posts

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri