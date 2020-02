Gattuso avverte gli azzurri, nessuna distrazione

Il tecnico non vuole cali di concetrazione

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Gennaro Gattuso per tutta la settimana ha ribadito ai suoi giocatori di stare attenti e di non sottovalutare il Lecce in vista del match di domani alle ore 15:00 al San Paolo. Soprattutto ha chiesto di dimenticare la partita dell’andata e di affrontare la gara con i salentini con la giusta concetrazione, perchè di fronte avranno una squadra molto determinata che punta a strappare punti fondamentali in chiave salvezza. Il tecnico ha chiesto di affrontare questa partita come un big match, in modo da non ricadere nei soliti errori già visti in passato per dare continuità agli ultimi risultati e avvicinarsi quanto più possibile alla zona champions.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Finalmente Ghoulam, vicino il rientro dell’algerino

Domani torna Ospina, Meret non recupera dal fastidio al fianco

Calciomercato – Lozano puo’ lasciare Napoli a giugno

Napoli-Lecce, il San Paolo tornerà a riempirsi

“Tanti auguri al Vice-Presidente”, Edo oggi compie gli anni

Fedele:”Gattuso ottimo lavoro, in caso di Champions il contrtto va rinnovato”

Inter-Napoli – In dubbio la presenza di Handanovic in Coppa Italia

Lex arbitro Boggi querelato dall’AIA: “Contenuti falsi e lesivi”

Sky, Ugolini: “Grande serenità a Castel Volturno. Formazione anti-Lecce: ballottaggio Milik-Mertens…”

FOTO – La protesta di Gennaro Montuori: in diretta con le ‘manette’

Elmas, l’ag: “Aveva bisogno di questo gol! Sa dove vuole arrivare…”

Napoli, la Juventus ha chiesto informazioni su Mertens

Napoli, trasferta vietata per la sfida di Coppa Italia contro l’Inter

CONTENUTI EXTRA

CORONAVIRUS, MORTO UN CITTADINO AMERICANO A WUHAN

Treno deragliato: indagati cinque operai

Coronavirus, vittime salgono a 722

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri