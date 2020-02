FOTO – La protesta di Gennaro Montuori: in diretta con le ‘manette’

La protesta di Gennaro Montuori

La protesta di Gennaro Montuori avvenuta durante la trasmissione «Tifosi Napoletani» in onda su Tele A. Il conduttore ex capotifoso della Curva B, soprannominato Palummella ha imitato il gesto fatto sabato scorso dagli avvocati di Napoli che mostravano le manette ai polsi contro la riforma per la prescrizione durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. Quindi anche lui è apparso in diretta con le manette ai polsi, queste le sue parole:

«Si tratta di una protesta contro il silenzio di tutti sui cori razzisti che si sono ascoltati in Sampdoria-Napoli. Parlo del silenzio dello speaker allo stadio di Genova, perché non ci sono stati richiami, come del silenzio del mondo arbitrale e delle altre istituzioni. Tutto ciò è inaccettabile».

