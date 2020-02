Venerato: ”Napoli trattoria, non un ristorante a 5 stelle”

Ciro Venerato è intervenuto a Radio Sportiva, nel corso della trasmissione Microfono Aperto per rispondere alle domande degli ascoltatori. Il giornalista -tra l’altro- ha parlato anche del Napoli e di De Laurentiis.

Queste le sua parole:

SUL NAPOLI

“Il Napoli è una trattoria non un ristorante a 5 stelle, non ha alle spalle un colosso ma un grande presidente – al di là di uscite dialettiche censurabili – che fa quello che può. In panchina ha bisogno di artigiani, come Gattuso, non di gestori di lusso.

A volte si piange mediaticamente sugli arbitraggi per provare a prevenire eventuali errori futuri, è un vecchio metodo che non condivido, ma che anche gli allenatori stranieri come Fonseca imparano in fretta.

VENERATO SU IBRA AL MILAN

Con Ibra il Milan se la gioca nel derby. Il suo arrivo è la sconfitta della società, intesa come il fallimento del progetto giovani. Detto questo Zlatan è uno che fa la differenza anche con le stampelle.

Corini è l’ultimo dei colpevoli, Cellino poteva spendere per rinforzare il Brescia invece di prendere Grosso prima e Lopez che non ritengo superiori a Corini”.

SU DE LIGT

De Ligt deve crescere, anche Platini ci mise 6 mesi ad inserirsi: farà sicuramente la differenza, l’impatto non è stato facile anche perché i movimenti chiesti da Sarri non sono semplici.

Se dovessi scegliere preferisco Cristiano Ronaldo per come intendo il calcio ma tecnicamente Messi è unico: dopo Maradona e Cruijff è il più grande”. Conclude Venerato.