Lozano e l’incongruenza di cifre folli spese che potevano servire a completare il Napoli

Basta sommare la cifre spese per Lozano e per Manolas e renderci conto che il risultato corrisponde un un vero e proprio capitale che sarebbe stato utile per rendere il Napoli molto competitivo

Lozano, in qualche modo, rappresenta l’oggetto misterioso del Napoli. L’acquisto più costoso della storia del club azzurro ha deluso, fino ad ora, le aspettative della dirigenza e della tifoseria napoletana.

Il calciatore messicano nel PSV giocava come ala, ruolo che ricopre tuttora nella Nazionale messicana. Con Ancelotti, invece, era stato schierato da attaccante centrale al fianco della prima punta. Noto popolarmente con il suo soprannome Chucky, quindi, non ha potuto dimostrare il suo valore in un ruolo nel quale ha fatto la differenza nel club olandese ed in Nazionale.

Da esterno destro, dove pur giocando bene, non realizzava molti goal, fu impiegato nella squadra olandese a sinistra, fascia su cui esprime le sue potenzialità nel migliore del modi. Anche con Gattuso, Lozano ha, fino ad ora, trovato poco spazio in prima squadra.

Viene da chiedersi: se il Napoli nel vero ruolo di appartenenza di Lozano aveva già molti laterali, perché è stato acquistato un calciatore spendendo una cifra che poteva essere utile per completare l’organico azzurri in altri reparti più sguarniti?

La domanda potrebbe essere estesa anche per Manolas. Basta sommare la cifre spese per Lozano e per il difensore greco e ci si rende conto che il risultato corrisponde un un vero e proprio capitale che sarebbe stato utile per rendere il Napoli molto competitivo nelle tre competizioni in cui la squadra azzurra è ancora impegnata.

Anche Aurelio De Laurentiis vorrebbe vedere di più in campo Lozano e sembra che Gattuso starebbe lo provando come esterno alto di sinistra facendolo giocare come vice Insigne. Se si verificasse la veridicità della volontà del tecnico azzurro, il giocatore ritroverebbe maggiore spazio nel girone di ritorno.

Vincenzo Vitiello

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Insigne a Sky: “Siamo sulla strada giusta. Che grinta il mister”

FOTO – Sky – Sampdoria-Napoli, le ultimissime di formazione: un solo dubbio per Gattuso

Ultim’ora – Samp-Napoli, Demme potrebbe partire titolare

AIA, Nicchi replica a Commisso: “Arbitri disgustati da questo comportamento”

Napoli, ballottaggio serrato tra Ospina e Meret: ma il colombiano è in vantaggio

Napoli, messaggio di Gattuso alla squadra: “Ora dobbiamo dare continuità”

Verso Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni

Calciomercato – Il Manchester United pronto a tutto per Koulibaly

De Zerbi: “Anche col Napoli potevamo chiudere 3-0 il primo tempo”

Calciomercato – Nessun rinnovo, Callejon tornerà in Spagna a giugno

Lutto nel mondo del calcio: è morto Luciano Gaucci

CONTENUTI EXTRA

Virus: 4 Regioni,’isolamento per alunni’

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche tra le quali: Tuttomercatoweb.com; TuttoJuve.com; Calciomercato.com; fondatore e Direttore Editoriale presso EuropaCalcio.it; fondatore e Direttore Editoriale presso CasaNapoli.Net See author's posts

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri