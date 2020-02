Calciomercato – Nessun rinnovo, Callejon tornerà in Spagna a giugno

Calciomercato – Callejon sembra destinato a chiudere la sua carriera in Spagna, Valencia è la prima scelta

Calciomercato – Se il discorso per Dries Mertens è ancora aperto, per José Maria Callejon l’avventura al Napoli sembra essere davvero giunta al termine. Dopo sette stagioni da protagonista l’esterno offensivo spagnolo, come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, non rinnoverà il suo contratto, in scadenza proprio tra quattro mesi. Nelle ultime settimane non c’è stato nessun contatto tra l’agente del giocatore, Manuel Garcia Quilon, e la dirigenza partenopea. A questo punto, l’ex Real Madrid potrebbe rientrare in patria. Ci sarebbe, infatti, il Valencia che è molto interessato e che non dispiacerebbe al calciatore. Le scelte di mercato del Napoli, poi, sembrano chiarissime: l’acquisto di Politano, di fatto, anticipa l’addio a giugno di Callejon.

