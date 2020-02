Ultim’ora Napoli, out Fabian potrebbe toccare a Lobotka

Fabian Ruiz colpito dall’influenza potrebbe saltare la gara contro la Sampdoria.

Come riferito da Sky Sport, Fabian Ruiz è affetto da stato febbrile a causa dell’influenza. Questo il motivo per cui il centrocampista spagnolo oggi non si è allenato con i compagni. Contro la Sampdoria, dunque, potrebbe toccare dal primo minuto a Stanislav Lobotka. Ricordiamo che lo slovacco partì già titolare contro la Lazio in Coppa Italia, ma lasciò dopo pochi minuti il campo per fare spazio a Luperto a causa dell’espulsione di Hysaj.

