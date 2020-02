Ultim’ora – Non si concretizza l’accordo, Cavani resta a Parigi

Ultim’ora di mercato – Salta l’accordo e, quindi, il traferimento di Cavani dal PSG all’Atletico Madrid

Ultim’ora di mercato – Edinson Cavani non sarà un giocatore dell’Atletico Madrid, né ora né durante la prossima estate. Come riporta Deportes Cuatro, infatti, i colchoneros non intendono aspettare l’estate per avere l’attaccante in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain. L’uruguagio dovrà quindi cercarsi un’altra sistemazione nonostante avesse già trovato un accordo di massima per il futuro proprio con la squadra allenata dal ‘Cholo’ Simeone. Sicuramente ci saranno altre big che aspetteranno, invece, l’estate…

