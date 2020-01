Napoli, probabilmente chiuso il mercato invernale in entrata tranne che in un ruolo

El Kaddouri: h o incontrato Amrabat in Nazionale a novembre. Mi ha detto che si parlava della possibilità Napoli e mi ha chiesto informazioni sulla città, ma all’epoca non c’era ancora nulla di concreto

NAPOLI CALCIOMERCATO – A Radio Marte, nel corso di “Si Gonfia la Rete”, sono intervenuti Di Gioia, El Kaddouri e Klitsidis per parlare del Napoli e del mercato del club azzurro.

Alessandro Di Gioia, giornalista, sul Napoli

“Con l’arrivo di Petagna, il Napoli ha probabilmente chiuso il mercato invernale in entrata, potrebbe accadere qualcosa solo per il terzino sinistro. Anche la Roma era interessata all’attaccante della Spal, ma De Laurentiis è stato bravo nel credere nell’operazione e nelle capacità dell’attaccante.

Sul terzino sinistro invece, potrebbe arrivare Alessandro Tripaldelli del Sassuolo e sarebbe un investimento futuro. Il mercato del club azzurro è utile per il presente, ma soprattutto per il futuro.

Il Chelsea è molto interessato a Mertens e proverà a prenderlo in questa sessione. Il Napoli però ha già rifiutato 8 milioni per il belga, ma non ci risulta una chiusura. Younes ha rifiutato praticamente tutto facendo irritare Giuntoli e quindi potrebbe anche restare, ma con un ruolo marginale e potrebbe addirittura uscire dalla lista della serie A. I no alla Sampdoria e al Torino di Younes sono stati importanti perchè il calciatore ha fatto saltare l’operazione”.

Omar El Kaddouri, centrocampista del PAOK e della nazionale marocchina

“Ho incontrato Amrabat In Nazionale a novembre. Mi ha detto che si parlava della possibilità Napoli e mi ha chiesto informazioni sulla città, ma all’epoca non c’era ancora nulla di concreto. Ora non so cosa farà, ci parlo solo in nazionale, poi non abbiamo questa grande amicizia fuori dal campo tale da parlare tutti i giorni, conosco meglio suo fratello. Sofyan è giovane e il Napoli a centrocampo non ha un calciatore dalle sue caratteristiche. E’ fisico, dà grande quantità al centrocampo e lavora tanto sulla fase difensiva, deve migliorare un po sul piano tecnico.

Giannoulis è giovane, ma molto forte. Ha personalità, tecnica, velocità e corsa. Forse, deve lavorare sull’aspetto tattico perché in Italia è fondamentale. Fa quasi l’ala però ha un margine di progressione alto e può migliorare molto per cui a Napoli starebbe bene. Giannoulis mi piace molto, arrivò a PAOK a gennaio e l’anno scorso giocò poco, ma quest’anno è esploso e sta facendo un’ottima stagione. Tsimikas invece non lo conosco benissimo anche perché ci ho giocato una sola vota contro.

La vittoria sulla Juve può dare tanta fiducia al Napoli che aveva perso un po’ di entusiasmo”.

Nikolaos Klitsidis, procuratore di Koutris

“Koutris è felice di essere un calciatore del Maiorca. Arrivare in Italia, al Napoli, non è mai stata una possibilità per Koutris a gennaio: la notizia l’ho appresa dai media, ma non c’è mai stata un’evoluzione e nessuno del Napoli mi ha mai chiamato. In un’intervista a gonfialarete.com a fine dicembre dissi che non avevo avuto contatti col Napoli e la situazione non è mai cambiata: il club azzurro non si è mai fatto vivo. In futuro? Mai dire mai.

Koutris via Olympiakos perché non più titolare? Si, il calcio è fatto di alti e bassi. L’anno scorso Koutris ha giocato di più, quest’anno invece è stato Tsimikas a collezionare più presenze. Sono due ottimi calciatori con caratteristiche diverse ma sono più o meno dello stesso livello. Tsimikas ha più fisico ed è due anni più giovane, Koutris invece è più rapido e offensivo. Oltre a Koutris, credo che anche Tsimikas possa lasciare l’Olympiakos a gennaio. Per il Napoli? Non credo in questa sessione di mercato, ma in estate potrebbe approdare in azzurro. Perchè no.

E’ un buon momento per la Grecia che oltre a Koutris e Tsimikas, ha anche in Giannoulis un ottimo elemento nello stesso ruolo. Se sono deluso per il mancato arrivo nel capoluogo campano? C’è poco da essere delusi se un club non ti ha mai chiamato… io credo nel suo valore, e ora lo dimostrerà a Maiorca”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mediaset – Gattuso verso la conferma: progetto ad ampio raggio, i dettagli

Report Azzurro – Mertens col gruppo, personalizzato per Koulibaly

Albano: “Politano? Trattativa velocissima. Ecco perchè!”

Ultim’ora calciomercato – Il Napoli piomba su Esposito dell’Inter!

Ultim’ora – E’ fatta! Petagna sarà un calciatore del Napoli

Sportmediaset – Ghoulam rifiuta un’altra offerta! Il Napoli può tenerlo fuori: le ultime su Rodriguez

Radio Kiss Kiss – Futuro Mertens al Chelsea? La situazione

Calciomercato Napoli, oggi si chiude per Petagna: cifre e dettagli

Calciomercato Napoli, Rodriguez questione di ore: si attende solo l’ufficialità

Napoli-Barcelona, biglietti in vendita: i prezzi

Calciomercato Napoli, Ricardo Rodriguez a un passo dal vestire l’azzurro

Kumbulla vicinissimo al Napoli.Tutti i dettagli

Zazzaroni: “Lozano? Ancelotti mi ha detto che lo riprenderebbe volentieri”

Calciomercato Napoli, Amrabat non ha ancora deciso. Novità per Kumbulla

CONTENUTI EXTRA

Azzolina, entro febbraio bandi concorsi

Burioni: “Se il coronavirus ha 3% di mortalità ed è così diffusa è una catastrofe”

Alena Seredova è incinta, l’ex moglie di Gigi Buffon aspetta un figlio da Alessandro Nasi

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche tra le quali: Tuttomercatoweb.com; TuttoJuve.com; Calciomercato.com; fondatore e Direttore Editoriale presso EuropaCalcio.it; fondatore e Direttore Editoriale presso CasaNapoli.Net See author's posts

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri