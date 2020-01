Mediaset – Gattuso verso la conferma: progetto ad ampio raggio, i dettagli

Gattuso verso la conferma sulla panchina azzurra anche per l’anno prossimo. Come riferisce Mediaset le due vittorie sembra abbiano convinto ADL a confermarlo anche prima della scadenza del contratto, con l’idea di affidargli il progetto nuovo Napoli.

Rino Gattuso verso la conferma sulla panchina del Napoli anche per l’anno prossimo

Rino Gattuso verso la conferma sulla panchina del Napoli anche per l’anno prossimo. Le vittorie contro Lazio e Juventus, sembra abbiano convinto Aurelio De Laurentiis ad affidargli un progetto ad ampio raggio. Secondo quanto riferisce la redazione di Sport Mediaset, il contratto che è in scadenza a giugno, con opzione automatica in caso di arrivo in Champions, potrebbe essere rinnovato anche prima della fine della stagione, in quanto la società è molto contenta del lavoro del tecnico, a tale punto da dargli piena fiducia impostando già il nuovo Napoli di Gattuso.

