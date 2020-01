Esclusiva ForzAzzurri.Net – Pensosi: ”Rivoluzione nel Napoli? Era da realizzare molto prima”

Pensosi: la rivoluzione nel Napoli era da realizzare molto prima, per una serie di considerazioni. Poi dipende anche da chi sarà il mister a Giugno del Napoli, e dalla proprietà del club azzurro

Ai microfoni di ForzAzzurri.Net il direttore Sportivo Ilario Pensosi, nonchè esperto di mercato giovanile di prime squadre a tutti i livelli, ha risposto a domande riguardanti il campionato di serie A ed il Napoli.

Queste le sue parole:

Quali squadre si sono maggiormente rinforzate in questo mercato invernale?:

”Il Genoa che ha effettuato acquisti attinenti per la salvezza , l’Inter per consentire a Conte di contare su più giocatori di spessore per lo Scudetto, e il Napoli per sperare nei preliminari di Champions League”.

Il Napoli è molto attivo sul mercato ed ha concluso importanti trattative. Secondo lei occorrono altri acquisti per completare ulteriormente l’organico azzurro?

”Non credo, ora si concentrerà sulle uscite di giocatori non utilizzati finora. In estate il mercato dipende dalla posizione in classifica raggiunta’‘

Petagna sarebbe una buon rinforzo per l’attacco del Napoli?

”É un ottimo giocatore, può dare un contributo al reparto offensivo. Tutto è in relazione all’eventuale cessione di Llorente”.

Il doppio colpo Petagna- Rodriguez con l’aggiunta di Amrabat potrebbe far aumentare il tasso di competitività del Napoli?

”Piú che competitività , l’acquisto di nuovi giocatori può far riemergere entusiasmo alla squadra, e rasserenare il clima finora molto teso”.

Come vede la Juventus di Sarri e cosa direbbe a coloro che rimpiangono Allegri?

”Sarri finora è primo in classifica, agli ottavi in Champions League, e ai quarti in Coppa italia, in linea con le aspettative. Alla Juventus conta raggiungere i traguardi prefissati , il gioco e lo spettacolo è secondario. Allegri è una pagina di storia della Juventus, un cammino invincibile; il suo rimpianto è legato alla questione, che parecchi desideravano un gioco più entusiasmante, ma alla fine se un allenatore centra gli obiettivi, tutte queste affermazioni si smarriscono con il tempo”.

L’Inter quante chance conserva per impensierire, fino al termine del campionato, la Juventus?

”Il campionato si giudica da Marzo in poi. Per me ha le chance che la Juventus gli concede. Il campionato dipende dalla Juventus”.

Oltre alla favorita Juventus quali potrebbero essere la maggiori candidate alla conquista dello Scudetto?

”Solo l’Inter, Lazio, Roma, Atalanta e Napoli per i preliminari di Champions League”.

Quale squadra può essere definita la vera sorpresa in questo campionato e quale invece -fino ad ora- ha deluso le aspettative?

”Le sorprese sono Cagliari, Parma e Verona pienamente meritate , per come concepiscono il calcio e lo attuano. Sono rimasto deluso da Fiorentina e Milan mi aspettavo molto di più , anche se si stanno riprendendo con i nuovi avvicendamenti”.

Forse lasceranno Napoli Mertens e Callejon, in scadenza, ma ci saranno anche cessioni “pesanti” come quelle di Koulibaly e forse anche Fabian Ruiz. Se ciò si avverasse, sarebbe d’accordo con questa rivoluzione, in sede di programmazione, da parte della Società?

”Per me si . Da realizzare molto prima, per una serie di considerazioni. Poi dipende anche da chi sarà il mister a Giugno del Napoli, e dalla proprietà del Napoli”.

