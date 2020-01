Calciomercato Napoli, per Mateta c’è forte gradimento. Il Mainz vorrebbe Younes

Alfredo Pedullà conferma l’interesse del Napoli per Mateta

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, sul proprio sito ha confermato che l’interesse del Napoli verso Mateta è più vivo che mai.

Ci sono conferme – scrive Pedullà – sul forte gradimento per Jean-Philiphe Mateta, franco-congolese del 1997 dalle doti indiscutibili e fresco reduce da un infortunio al ginocchio che ne ha limitato il rendimento. Un nome circolato già quattro giorni fa negli ambienti napoletani, un profilo che piace moltissimo, al momento più per l’estate ma il Napoli farà altri tentativi last minute già per questa sessione di mercato. Il Mainz per ora ha fatto muro, ha chiesto poco meno di 40 milioni, ma occhio perché lo stesso club tedesco è interessato a Younes, in attesa che il diretto interessato sciolga le riserve (fin qui non ha aperto alla Samp malgrado le intese totali tra il club di Ferrero e lo stesso Napoli).

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Potrebbe interessarti:

Politano, a ore l’ufficialità

Massimo Mauro attacca Sarri: “Non si vede nulla del suo Napoli”

Denis non ci sta: “Il Bari ci ha rubato due partite”

Calciomercato Napoli – Tutto su Marega, centravanti del Porto

CONTENUTI EXTRA

Virus Cina: Giappone lo classifica come malattia infettiva

Georgina Rodriguez è arrivata a Sanremo: “Alloggio in un hotel a 3 stelle”

RICETTE – Genovese di polpo

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri