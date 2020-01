Albano: “Politano? Trattativa velocissima. Ecco perchè!”

Albano (Legale Reset Group): Napoli in crescita. Trattativa con Politano velocissima perché c’era volontà da entrambe le parti

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luca Albano, legale Reset Group per parlare del Napoli e della trattativa tra il club azzurro e Politano.

Queste le sue parole:

SUL MERCATO DEL NAPOLI

“Mercato Napoli? Secondo me stanno spendendo tanto perché a Luglio incasseranno tanto, prevedono delle cessioni importanti. Per quanto riguarda i calciatori arrivati, Demme è stato richiesto da Gattuso, penso sia molto funzionale al suo gioco.

ALBANO SU LOBATKA

”Lobotka dovrebbe sopperire alle esigenze del centrocampo per far circolare la palla; sono felicissimo per Politano al Napoli, penso possa dare quel quid in più per accelerare le azioni di attacco. Non dimentichiamo che il Napoli negli ultimi anni è sempre stato ai vertici lottando per lo scudetto ed ha un gruppo fortissimo. Quest’anno un calo era da aspettarselo, ma i calciatori sono concentrati a continuare la loro storia nel Napoli”.

SU GATTUSO

”Gattuso è arrivato in un momento delicato e speriamo continui su questo sentiero, ma è ancora presto per parlarne. Contro la Lazio abbiamo sofferto tantissimo, secondo tempo in particolare sia sotto l’aspetto tattico che tecnico. Contro la Juventus abbiamo visto un grande Napoli, speriamo sia un passo verso la luce”.

SULLA TRATTATIVA DEL NAPOLI PER POLITANO

”Trattativa di Politano? E’ stata molto veloce e c’era tantissima volontà da entrambe le parti di chiudere velocemente. Matteo l’ha anche scritto sui suoi canali social di essere felice di vestire la maglia del Napoli. E’ un giocatore importante ed è adatto al gioco del Napoli. Quando si realizza un trasferimento è perché le parti vogliono assolutamente chiudere la trattativa: questa è la prova che entrambe le parti avevano tanta voglia di unirsi”. Conclude Albano.

