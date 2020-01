Napoli-Rodriguez, salta tutto! Trattativa in chiusura col PSV

Calciomercato – Niente Napoli per Ricardo Rodriguez che si avvicina sempre di più al PSV Eindhoven

Calciomercato – Dopo che il Milan non ha trovato l’accordo per il passaggio del giocatore svizzero al Napoli, nella mattinata di oggi si sono intensificati nuovamente i contatti con il club olandese. Milan e PSV Eindhoven hanno infatti trovato l’intesa sulla valutazione del cartellino di Ricardo Rodriguez e l’operazione è vicina a chiudersi con la formula del prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni. Secondo quanto riportato dal sito calciomercato.com, le parti sono prossime a chiudere e in serata potrebbe esserci un nuovo contatto per definire i dettagli.

