Napoli-Barcellona – Occasione persa per l’operazione simpatia

L’ufficialità dei prezzi applicati alla partita di Champions League al San Paolo contro il Barcellona ha sollevato un polverone di polemiche.

Napoli-Barcellona, prezzi impopolari e dissonanti dal contesto sociale napoletano.

Per quanto possa essere un match valevole per gli ottavi di andata della UEFA Champions League, la partita del 25 febbraio in casa contro il Barcellona rappresenta molto di più. Al San Paolo verrà a giocare una delle squadre più forti degli ultimi 20 anni, non solo, nelle loro fila annoverano ciò che viene considerato il più forte calciatore della storia del calcio dopo Diego Armando Maradona, un argentino, Lionel Messi. La politica attuata dalla società, spiegata dal Haed of Operations Formisano, impedirà ad una moltitudine di ragazzini nati dopo gli anni ’90 di poter ammirare ciò che di più vicino a Maradona esiste al mondo. Il prezzo più basso è 70€, superiore a quello applicato alla medesima sfida contro il Real Madrid ed addirittura raddoppiato rispetto all’ottavo di finale contro il Chelsea, eppure non sono passati 40 anni. La dirigenza partenopea viene ripetutamente, quotidianamente contestata per ogni scelta, ogni probabile trattativa viene giudicata al risparmio e quando si spende troppo c’è l’accusa di mancata oculatezza. Dall’addio di Sarri il rapporto con i tifosi, mai veramente sereno, è andato a mano a mano peggiorando, siamo ai minimi storici. Napoli-Barcellona costituiva, fino all’approvazione del listino prezzi, la ghiotta occasione di ricucire, o almeno non allargare, lo strappo con la tifoseria azzurra. Un vero peccato se si considera che sul bilancio la voce botteghino non supera l’8%.

