Ufficiale – Coppa Italia, ecco le date e gli orari delle semifinali

Ufficiale Coppa Italia – Il ritorno della semifinale contro l’Inter di Conte si disputerà al San Paolo di Napoli il giorno 5 marzo alle ore 20:45

Ufficiale – Non ci sono più dubbi: si giocherà, il 12 febbraio, prima a San Siro, come da tabellone, la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Inter e Napoli. La conferma è arrivata dal sito ufficiale Lega Serie A: la partita di andata si giocherà a Milano il 12 febbraio alle ore 20:45 mentre il ritorno si disputerà al San Paolo di Napoli il 5 marzo, sempre alle ore 20:45. Tutto ufficiale e tutto come da tabellone.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Caro biglietti Napoli-Barcellona, Formisano: “I prezzi premiano gli abbonati”

C’è la firma, Andrea Petagna è un nuovo calciatore del Napoli

Incredibile! Lo juventino Zuliani attacca i giornalisti napoletani – VIDEO

Calciomercato – Amin Younes conteso da Sampdoria e Torino

Sky – Mertens, il Napoli offre un biennale a 5 mln. Il belga ne chiede 7,5 all’anno

Modugno: “ADL ha sempre speso in caso di necessità”

Napoli, l’agente di Boga: “Ora non si muove, vedremo in estate”

Mediaset – Gattuso verso la conferma: progetto ad ampio raggio, i dettagli

Report Azzurro – Mertens col gruppo, personalizzato per Koulibaly

Albano: “Politano? Trattativa velocissima. Ecco perchè!”

Ultim’ora calciomercato – Il Napoli piomba su Esposito dell’Inter!

Ultim’ora – E’ fatta! Petagna sarà un calciatore del Napoli

Sportmediaset – Ghoulam rifiuta un’altra offerta! Il Napoli può tenerlo fuori: le ultime su Rodriguez

Radio Kiss Kiss – Futuro Mertens al Chelsea? La situazione

Calciomercato Napoli, oggi si chiude per Petagna: cifre e dettagli

Calciomercato Napoli, Rodriguez questione di ore: si attende solo l’ufficialità

Napoli-Barcelona, biglietti in vendita: i prezzi

Calciomercato Napoli, Ricardo Rodriguez a un passo dal vestire l’azzurro

Kumbulla vicinissimo al Napoli.Tutti i dettagli

Zazzaroni: “Lozano? Ancelotti mi ha detto che lo riprenderebbe volentieri”

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus: crocieristi stanchi protestano su Twitter

Maturità:Greco-Latino, Matematica-Fisica

Huawei incassa l’ok del Regno Unito per il 5G