Repubblica – CR7, salta l’affare: ha bloccato l’assegno da 140mln per Osimhen.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, Cristiano Ronaldo non avrebbe alcuna intenzione di approdare nuovamente in Italia, ne tantomeno al Napoli. A quanto pare, CR7 avrebbe bloccato l’assegno preparato dal Manchester United, di 140 milioni, per l’acquisto di Osimhen. Dunque, per questo motivo l’affare sarebbe saltato.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Amrabat: “Meritavamo i tre punti, è mancato solo il gol”

UFFICIALE – Edinson Cavani è un nuovo giocatore del Valencia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il governo studia le misure contro il caro-bollette, ma no allo scostamento