Amrabat: “Meritavamo i tre punti, è mancato solo il gol”

Le dichiarazioni di Amrabat al termine del pareggio del Franchi

Dopo l’ottima partita di ieri nello 0-0 col Napoli, il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat ha parlato ai canali ufficiali del club per commentare la prestazione della squadra di Vincenzo Italiano. Ecco quanto dichiarato:

“Abbiamo giocato molto bene dal primo minuto, col pressing alto, il coraggio, la fiducia. Grande partita, meglio di quella dell’ultima stagione quando abbiamo vinto lì. È mancato un gol ma meritavamo i tre punti”

Notevole anche il suo atteggiamento… “Non solo io, tutta la squadra. Tutti proviamo ad aiutarci e diamo tutto. Così siamo molto forti”.

I tifosi le hanno fatto un coro, è felice? “Sì, mi è piaciuto molto, spero che faremo di più. Sono molto contento, ho sempre detto ai nostri tifosi che si sono fatti trovare sempre con noi, in casa e in trasferta”.

Adesso che Udinese vi aspetta? “Sarà una trasferta dura. Faremo di tutto per recuperare al massimo, andremo là per vincere”.

Il presidente Rocco Commisso vi ha detto qualcosa in particolare? “Si fa sempre sentire vicino a noi, è molto importante per la squadra e per quello che ha fatto per la Fiorentina. È un grande uomo”.

