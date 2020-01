FOTO – Napoli, provocazione ironica a Sarri: fotomontaggi esposti in città

Il ritorno di Sarri a Napoli, viene accolto con una provocazione ironica, fatta da fotomontaggi esposti in giro per la città.

Napoli, provocazione ironica a Sarri per Napoli-Juve

Ultimissime calcio Napoli – Napoli, provocazione ironica su Sarri con fotomontaggi esposti in giro per la città, in vista della gara di questa sera contro la Juventus.

Ritorno Sarri a Napoli, fotomontaggi esposti in città:

I manifesti hanno questa didascalia che si rifà ad un film di Renzo Arbore del 1983 con Roberto Benigni e nell’immagine Sarri prende ‘il ruolo’ del celebre attore.

“M.S.” – Cioè: “…che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?”

