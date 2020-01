Politano-Napoli, convinto da Insigne

Il capitano azzurro ha contribuito al trasferimento

Ormai Matteo Politano è virtualmente un calciatore del Napoli. Domani sono previste le visite mediche dopo le quali l’ex Sassuolo firmerà il contratto che lo legherà agli azzurri per i prossimi quattro anni. Come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, sarebbe stato Insigne a convincere Matteo Politano ad accettare il trasferimento in azzurro. I due si sarebbero sentiti durante il periodo natalizio con il capitano azzzurro che avrebbe consgiliato il trasferimento per trovare più spazio in vista dell’ Europeo.

