Libero – Juve, Mandragora venduto per 20mln ma ne mancano 10: le prove dei pm.

Il caso Juventus sembra non avere mai fine, perché questa volta sono emersi ulteriori sviluppi anche in merito al rapporto con altri club. Quello coinvolto quest’oggi è l’Udinese, ed il quotidiano riporta l’inchiesta della Procura di Torino:

“Mandragora venne venduto dalla Juve all’Udinese per 20 milioni di euro nel 2018. Dopo due anni mediocri e un grave infortunio, la società bianconera lo riacquistò per 10 milioni di euro, più 6 di bonus, lasciandolo all’Udinese in prestito. Mancherebbero, però, rispetto all’accordo iniziale, la bellezza di 10 milioni. E i pm avrebbero le prove per sostenere che la società non aveva la facoltà, ma l’obbligo di riacquisto”.

