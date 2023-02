Napoli, costi e ricavi nel bilancio del 2022

Reso noto il bilancio del Napoli per l’anno 2022

Calcio&Finanza rende note le cifre del bilancio del Napoli al 30 giugno 2022. il Napoli chiude il blicancio in rosso di 51,9 milioni di euro, risultato in leggero miglioramento rispetto all’esercizio 2020/21, che si era chiuso in perdita per 58,9 milioni di euro.

Secondo i dati resi noti legati all’esercizio scorso, il fatturato della società partenopea è stato pari a 175,9 milioni di euro (contro i 228 dell’esercizio chiuso il 30 giugno 2021).

I ricavi della stagione 2021/2022 sono così specificati:

Ricavi da gara: 12,1 milioni di euro;

12,1 milioni di euro; Ricavi da sponsor, commerciali e royalties: 37,2 milioni;

37,2 milioni; Ricavi da diritti tv: 89,8 milioni;

89,8 milioni; Ricavi da gestione diritti calciatori, da cessione temporanea e altri proventi: 22,5 milioni, di cui 10,8 milioni di plusvalenze;

22,5 milioni, di cui 10,8 milioni di plusvalenze; Altri ricavi: 14,3 milioni;

14,3 milioni; TOTALE: 175,9 milioni di euro.

Diminuiscono drasticamente i costi, scendendo a quota 241,1 milioni rispetto ai 306,6 nel 2020/21.

I costo per la stagione 2021/2022 sono così specificati:

Costi per servizi: 16,6 milioni di euro;

16,6 milioni di euro; Costi per il personale: 130,3 milioni di cui 109,7 milioni per compensi ai giocatori;

130,3 milioni di cui 109,7 milioni per compensi ai giocatori; Ammortamenti e svalutazioni: 74,8 milioni di cui 70,5 milioni per i giocatori;

74,8 milioni di cui 70,5 milioni per i giocatori; Altri costi: 19,4 milioni;

19,4 milioni; TOTALE: 241,1 milioni.

Il Napoli inoltre ha svelato anche i costi di alcuni acquisti dell’ultimo mercato estivo, a partire dalle cifre di Kvaratskhelia:

Mathias Olivera : 16,5 milioni al Getafe;

: 16,5 milioni al Getafe; Andrè Zambo Anguissa : 16 milioni al Fulham;

: 16 milioni al Fulham; Khvicha Kvaratskhelia: 11,5 milioni alla Dinamo Batumi.

Il risultato netto il risultato netto è stato negativo per 51,9 milioni di euro contro il rosso di 58,9 milioni inerente alla stagione 2020/21.

Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2022 è positivo per 68,8 milioni, rispetto ai 140,2 milioni al 30 giugno 2021.

Salgono a 258,9 milioni di euro i debiti complessivi, in leggero aumento rispetto ai 254,7 milioni al 30 giugno 2021. Nel 2021/2022 i partenopei hanno sottoscritto due finanziamenti con Unicredit per complessivi 50 milioni di euro, i primi debiti con le banche che il club registra a bilancio dal 2007. L’indebitamento finanziario netto è invece positivo per 55 milioni di euro, rispetto alla posizione finanziaria netta positiva per 95,7 milioni del 30 giugno 2021, alla luce della crescita della liquidità a 107,8 milioni di euro.

Fonte foto: Flickr

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, il report dell’allenamento odierno: aggiornamento condizioni Raspadori

Benitez: “Napoli squadra forte arriverà in fondo anche in Champions. Osimhen mi ricorda Torres”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici