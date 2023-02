Luperto, parla l’agente: “Ama Napoli ma era tempo di cambiare”

Le parole dell’agente di Sebastiano Luperto

Diego Nappi, agente di Sebastiano Luperto, ha parlato ai microfoni di Radio CRC. L’agente, nel corso del suo intervento ha parlato della parentesi azzurra del suo assisitito e della gara di sabato tra Empoli e Napoli.

Queste le sue parole:

“Ha lasciato una parte del cuore a Napoli perché è cresciuto li ed è sempre affezionato alla città e alla società. Non è una partita come le altre, ma lo conosciamo tutti per la professionalità che lo ha sempre contraddistinto. Sarà una bella partita, anche se il Napoli è semplicemente devastante. La storia dell’Empoli è molto chiara: ha immesso talenti in tante squadre importanti, sono tutti giovani spensierati che vogliono farsi valere per costruire un futuro”.

Duello Osimhen-Luperto? Quando si incontrano queste squadre con questi giocatori bisogna dare il meglio di se. È un confronto molto interessante”.

La forza del Napoli è che affronta ogni partita come fosse un big match. La città vuole vincere dopo tanti anni. Quello del Napoli è un progetto serio è importante della società, che ha venduto i big prendendo grandi giocatori. Quando il Napoli entra in campo è consapevole di essere forte e di avere voglia, ha ridotto anche il monte ingaggi e questo dovrebbe essere per le altre società un riferimento.

Rimpianto di non essere oggi al Napoli? Non so, ogni giocatore ha la sua storia. Tutti aspirano a giocare in una grande squadra, però spesso ci sono dei momenti dove bisogna cambiare“.

