La Gazzetta dello Sport – Piace Hojlund, il Napoli si muove per bloccarlo: il piano.

Il Napoli pensa già al futuro, e nelle ultime settimane è in contatto con l’Atalanta per garantirsi Rasmus Hojlund, classe 2003, centravanti della Dea. Secondo le varie indiscrezioni del quotidiano, il giocatore potrebbe essere l’erede perfetto di Osimhen: “6 gol alla sua prima stagione in Serie A. Al club di De Laurentiis potrebbe bastare anche bloccarlo e lasciarlo ancora una stagione in più a Bergamo, per maturare”.

Fonte foto: Instagram @rasmus.hoejlund

