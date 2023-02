La Gazzetta dello Sport – Giuntoli, Baldanzi per il futuro: ci sono anche Samardzic e Traoré.

Il mercato estivo è ancora lontano, ma il Napoli non lascia spazio alle attese. Nel mirino di Giuntoli ci sono già tre talenti per i quali vorrebbe provare l’affondo a giugno:

“Adama Traoré, esterno offensivo, classe ‘96, cresciuto al Barça e in scadenza a giugno col Wolverhampton. Così come c’è grande attenzione per altri giovani in crescita e monitorati scrupolosamente. Uno è il centrocampista tedesco dell’Udinese, Lazar Samardzic, classe 2002: potenzialmente può essere un nuovo Zielinski. Un altro prospetto il Napoli se lo ritroverà domani contro a Empoli: Tommaso Baldanzi, 2003, centrocampista offensivo”.

