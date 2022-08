Napoli, nuovo ruolo per Zielinski? La scelta di Spalletti

Piotr Zielinski potrebbe avere un nuovo ruolo all’interno del Napoli in occasione della nuova stagione di campionato.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra sulla situazione del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski. Il giocatore è stato di recente accostato al West Ham, che avrebbe palesato un forte interesse per lui. Tuttavia sembra che alla fine non ci sia stata una concreta trattativa.

Secondo il quotidiano Luciano Spalletti avrebbe in mente un nuovo ruolo per lui in mezzo al campo, dovuto ai cambiamenti che avverranno all’interno della squadra. Come riportato, se Fabian Ruiz dovesse andare via ed in caso di arrivo di Giacomo Raspadori il centrocampista polacco ritornerebbe ad avere lo stesso ruolo di un tempo, quando il Napoli era allenato da Carlo Ancelotti.

“Fabian che parte e Raspadori che arriva suggerisce un’idea tattica, una (ri)conversione al 4-2-3-1 e quindi lo spostamento di Zielinski alle funzioni di un tempo, quello dell’epoca Ancelotti, quando al centrocampo liquido c’era la consistenza tecnica di un talento capace di abbassarsi per fungere da play davanti la difesa.”

