Verona-Napoli, Politano ancora in dubbio: la situazione attuale

La sfida tra Napoli ed Hellas Verona si avvicina ma la presenza di Matteo Politano è ancora in forte dubbio.

Manca sempre meno all’inizio del campionato, dunque alla sfida tra Napoli ed Hellas Verona che avrà luogo allo Stadio Bentegodi. Luciano Spalletti inizia a pensare alla giusta formazione da schierare ed in attacco potrebbe essere costretto a fare a meno di Matteo Politano. L’attaccante sta facendo un percorso di riabilitazione a causa di un infortunio al ginocchio, per questo motivo la sua presenza in campo non è per nulla scontata.

Il Corriere dello Sport riporta le ultime sulla situazione dell’attaccante del Napoli:

“Meno cinque e la prima domanda, che sorge spontanea, riguarda Matteo Politano, che dall’ultima amichevole è uscito ammaccato a che alla prima di campionato, a Verona, rischia di non esserci. Meno cinque, a partire da oggi, ma ieri, alla ripresa, il personalizzato in palestra è sembrato un indizio: stamani se ne capirà di più ma il sospetto che il debutto possa restare a rischio va prendendo corpo.”

