Napoli: Ambrosino in uscita, su di lui Bari e Utrecht

Il futuro di Giuseppe Ambrosino è ancora in discussione. Il giovane talento del Napoli ha l’attenzione di due club, lo riferisce la Gazzetta dello Sport che scrive: “Per il baby Ambrosino, oltre all’interesse del Bari, c’è stata ieri l’offerta olandese dell’Utrecht (prestito con diritto di riscatto). Il Napoli per ora nicchia”.

