Monza, pronto un quadriennale per Petagna: le cifre dell’affare

Sembra quasi tutto fatto per il trasferimento al Monza di Andrea Petagna, sono state rese note anche le cifre dell’affare.

L’attaccante del Napoli Andrea Petagna potrebbe a breve trasferirsi al Monza. La trattativa tra il la Società partenopea ed il club lombardo va ormai avanti da un bel po’ e finalmente, secondo quanto si legge sul Corriere del Mezzogiorno, quest’ultima sarebbe giunta quasi al termine.

I due club avrebbero concordato le cifre dell’affare ed il quotidiano si sofferma su di esse in maniera dettagliata:

“Il Napoli ha raggiunto l’accordo per la cessione di Petagna al Monza per una cifra complessiva di circa 14 milioni di euro con questa formula: 2,5 milioni di euro per il prestito oneroso più 10 per l’obbligo di riscatto condizionato alla salvezza del Monza e 1,5 milione di bonus. Petagna ieri si è allenato al centro sportivo di Castel Volturno, attende solo il via libera del Napoli per trasferirsi al Monza con cui sottoscriverà un contratto quadriennale a 2,5 milioni a stagione.”

Napoli, nuovo ruolo per Zielinski? La scelta di Spalletti

Verona-Napoli, Politano ancora in dubbio: la situazione attuale

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Flat tax, giustizia e l’ambiente come materia a scuola. Il programma del Centrodestra