Sky Sport – Capello: “Kvara mi ha sorpreso perché aveva voglia di fare”

Fabio Capello, è intervenuto dopo Napoli-Parma, per commentare la partita del Napoli: “Kvaratskhelia correre così è stata una sorpresa, lasciamo stare la posizione in campo, ma lo spirito che ci ha messo dentro la partita mi ha sorpreso. E quando questi giocatori di valore, questi leader rimangono a Napoli e fanno vedere questo in campo, beh è importantissimo. Kvara scattando, e non correndo, che è una cosa diversa, ha rincorso quattro volte gli avversari, perché voleva recuperare palla, perché aveva voglia di fare. Questo vuol dire che Conte ha già trasmesso qualcosa”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ULTIM’ORA – Futuro Osimhen: accelerata Galatasaray, la formula dell’affare

Simeone: “Col Parma primo tempo difficile, ma nel secondo determinati ed energici”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi