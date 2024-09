Cassano su De Laurentiis: “Crede che il Napoli è suo ma non ha capito che è della gente”

Cassano attacca De Laurentiis

Nel corso della puntata di Viva el Futbol, Antonio Cassano è tornato a parlare di Aurelio De Laurentiis in riferimento alla vicenda Osimhen. Ecco quanto dichiarato dall’ex Roma:

“La questione Osimhen è stato un bagno di sangue di De Laurentiis. Gli va dato merito che finalmente ha speso qualcosa di soldi dopo tanti anni di Champions ma il disastro lo ha fatto lui quando chiedeva 130 milioni solo per una gamba. Ma gli arabi non sono mica co***ni e quando gli ha chiesto 5 milioni in più gli hanno risposto attaccati al ca**o. Ora andrà in prestito, ma la prossima stagione ci sarà lo stesso identico problema di quest’anno. Doveva venderlo dopo lo scudetto, ora il procuratore e Osimhen si sono impuntati. De Laurentiis si crede che il Napoli è suo, ma non ha capito che è della gente. Dopo lo scudetto ha fatto un bagno di sangue perdendo tutto quello che aveva fatto Spalletti, ha fatto tanti disastri. Ora ha fatto un mercato importante ma deve stare attento, perchè Conte ha un carattere particolare. Non può mettergli i bastoni tra le ruote. Finché le cose vanno bene è una storia, poi prende e molla tutti quando gli pare come ha fatto alla Juventus e all’Inter”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Capello: “Kvara mi ha sorpreso perché aveva voglia di fare”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Valentino Rossi in vacanza con tutta la famiglia