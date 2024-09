TgRai – Venerato: “Idea Candreva? Non ci saranno nuovi arrivi fino a gennaio”

Il giornalista Ciro Venerato, ha fatto sapere che dopo la chiusura del mercato, non arriveranno svincolati nei prossimi giorni. Si è vociferato del possibile arrivo di Antonio Cndreva, ma l’ex granata, non arriverà alla corte di Antonio Conte. L’esterno ha terminato da poco il suo rapporto professionale con la Salernitana, ma il Napoli ha rifiutato l’offerta: “L’idea Candreva proposta dal suo entourage non ha attecchito. Grande stima per l’ex granata che Conte ha avuto in nazionale, ma fino a gennaio non ci saranno nuovi arrivi sulla corsia destra”.

