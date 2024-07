UFFICIALE – Cessione Napoli, Leo Ostigard al Rennes a titolo definitivo

Il Napoli, attraverso il proprio account X ufficiale, ha annunciato la cessione del difensore Leo Ostigard al Rennes a titolo definitivo. Ecco il tweet:

From Norway to Napoli, per sempre campione d’Italia.

In bocca al lupo Leo.

💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/h4z92I1sCq

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 30, 2024