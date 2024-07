Anellucci su caso Osimhen: “Temo che ADL abbia subito una supercazzola”

Intervista Claudo Anelucci agente FIFA

Claudio Anellucci, agente FIFA è intervenuto a “1 Football Club – speciale calciomercato”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio “. Di seguito, uno stralcio dell’intervista.

Anellucci:

Che Napoli ha visto contro l’Egnatia?

“Un Napoli in linea con quel che ci si attende a questo punto della preparazione. Conte sta lavorando tantissimo sulle motivazioni di un Napoli reduce da una stagione deludente”.

Che calciatore è Brescianini?

“Un buon giocatore, importante e da buoni margini di crescita. A Cosenza ho visto un ragazzo che è cresciuto tantissimo. Mi piace molto e credo possa stare in un centrocampo di Conte”.

Chi si sta muovendo meglio sul mercato?

“Credo che Fiorentina e Juventus si stiano muovendo molto bene, così come la Lazio. Le altre squadre, come il Napoli, credo siano in ritardo”.

Cosa manca agli azzurri, dunque?

“In alcuni ruoli importanti manca il cambio, quel doppio ruolo che tutti gli allenatori importanti vogliono. Mi sembra strano che tutto dipenda dalla cessione di Osimhen. Una liquidità il Napoli ce l’ha. Tuttavia, l’effetto domino che tutti attendono credo possa iniziare quando uscirà il nigeriano. Sul caso Osimhen, però, temo che la supercazzola questa volta sia stato De Laurentiis a subirla…”

