Brambati sul ricorso vinto dal Napoli: “Sono schifato, la sentenza è politica!”

L’ex calciatore di Torino ed Empoli Massimo Brambati, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio.

Brambati si è soffermato sul ricorso vinto dal Napoli interzo grado di giudizio:

Caso Juve-Napoli, che ne pensa del fatto che si rigiocherà? “Io sono schifato, sto con le altre squadre che si sono presentate in altre partite con tante assenze per Covid. La Federcalcio per una volta ha fatto le cose giuste. E’ stata una sentenza politica. E poi una sentenza a due ore da una partita? Non si poteva fare dopo? E’ tutta una questione politica”.

Chi il flop e il top di questa prima parte di campionato? “Torino il flop, top la Roma. Giampaolo ha salvato la panchina col Napoli, anche se è ultimo. Ma rischia comunque, visto anche l’organico che ha. Paradossalmente il pari di Napoli ti fa capire che la squadra c’è e qualcosa hai sbagliato tu”.

