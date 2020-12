Pochettino guarda alla Serie A per il suo PSG

Il PSG ha da poco esonerato Tuchel e, salvo clamorosi colpi di scena, sarà Pochettino a prendere il posto del francese.

Pochettino ha già individuato, in Serie A, quali potrebbero essere i rincalzi per il suo PSG, Paulo Dybala è in cima alla lista, lo riporta calciomercato.it:

“Manca solo l’ufficialità, ma nelle prossime ore Maurizio Pochettino sarà l’allenatore del Paris Saint-Germain. Il tecnico argentino è il prescelto per rimpiazzare Tuchel, esonerato ieri dal club vice campione d’Europa. L’ex tecnico del Tottenham sarà chiamato ovviamente a continuare la striscia di successi in Ligue 1 e a ritentare l’assalto al vero obiettivo dei parigini che resta la vittoria finale in Champions League.

Pochettino avrà un peso importante anche sulle scelte di mercato e sulle strategie del Dt Leonardo già a partire dalla prossima finestra di gennaio. Non è un mistero infatti il debole dell’ex difensore per Eriksen, suo pupillo ai tempi del Tottenham e in uscita dall’Inter come confermato dall’Ad nerazzurro Marotta nei giorni scorsi. Ma oltre al fantasista danese potrebbe esserci un altro grande obiettivo dalla Serie A per Pochettino, ovvero Paulo Dybala. Il numero dieci sta attraversando un periodo difficile alla Juventus e la questione rinnovo resta in sospeso con il vertice tra le parti slittato al nuovo anno. L’allenatore di origini piemontesi spinse già nell’estate 2019 per l’arrivo al Tottenham della ‘Joya’, affare poi sfumato con l’ex Palermo che rimase alla Juve sotto la gestione Sarri.

Adesso Pochettino potrebbe riprovarci ma stavolta per portarlo al PSG, che a sua volta in più di un’occasione si è interessato al classe ’93 di Laguna Larga. Vedremo quali saranno le evoluzioni in chiave rinnovo tra Dybala e la dirigenza della Continassa, che valuta almeno 70 milioni di euro il cartellino del nazionale albiceleste in caso di cessione.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gomez via a gennaio, l’Atalanta vira su Boga

Gli auguri di De Laurentiis: “Il calcio può una spinta emotiva e sociale”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

In viaggio dall’origine della vita alla coscienza