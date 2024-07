Osimhen-Chelsea, il Napoli chiede 70 milioni più Lukaku

Il Chelsea non molla l’obiettivo Victor Osimhen ed il Napoli avrebbe chiesto in cambio 70 milioni più Romelu Lukaku.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen sarebbe ancora nel mirino del Chelsea. Il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto sapere che il club azzurro avrebbe chiesto alla Società inglese una cifra pari a 70 milioni insieme all’attaccante belga Romelu Lukaku.

Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale del giornalista ed esperto di mercato:

“Nel caso in cui dovesse realizzarsi l’operazione con il Chelsea, il Napoli lavorerebbe per una cifra di 70 milioni più Lukaku (valutato 30) come base. Un’altra condizione è che siano entrambi definitivi o prestiti onerosi. Tuttavia, non sarà un’operazione con Lukaku a titolo definitivo e Osimhen in prestito come riportato dall’Inghilterra. Si tratta infatti di una strada che il Napoli non intende seguire. Sicuramente l’attaccante lascerà il Napoli soltanto alle sue condizioni, con un club che gliele garantirà a livello tecnico, di ambizioni e di ingaggio.”

Fonte immagine in evidenza – (da Football Pictures) – Flickr.com

