Annuncio Napoli, Crc nuova radio ufficiale del club azzurro

Napoli, Crc sarà la radio ufficiale

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Ssc Napoli ha comunicato la nuova radio ufficiale che trasmetterà in diretta le radiocronache degli azzurri. Ecco la nota del club:

“SSC Napoli ha raggiunto un accordo con Radio CRC per trasmettere in esclusiva in Campania la radiocronaca di tutte le partite della stagione sportiva 2024/2025. Radio CRC sarà al fianco del Napoli con interviste settimanali esclusive e con un palinsesto giornaliero dedicato a raccontare la vita del Club e dei suoi protagonisti all’interno del format ‘Qui Radio Napoli'”.

