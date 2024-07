la Repubblica – Gaetano verso Cagliari: la partenza sbloccherà l’affare Brescianini

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato del Napoli. La società sta lavorando sull’uscita di Jens Cajuste e Gianluca Gaetano. Per l’italiano c’è il forte interesse del Cagliari, e Manna ha già messo nel mirino Brescianini del Frosinone, per sostituire il giocatore. Servirà, però, uno sforzo economico da parte del Cagliari per l’azzurro:

“Saluterà pure Gianluca Gaetano: il Cagliari ha messo sul piatto otto milioni di euro che non bastano ancora. L’aggiunta di qualche bonus potrà sbloccare l’empasse e consentire al Napoli di chiudere per Marco Brescianini del Frosinone, di fatto soffiato all’Atalanta”.

